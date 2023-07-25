桃園市大堀溪主要流經觀音區，為補足防洪缺口，提升護岸綠美化景觀，桃園市水務局推動大堀溪整治計畫，全長約2.4公里，分6段執行，第1期工程去年發包仍在施作中，接續工程今年完成用地取得，其餘段別則因經費較高，水務局將爭取中央補助執行。

大堀溪全長約14.5公里，由東南往西北流入台灣海峽，觀音早年因工業區發展造成大堀溪汙染，過去水質檢測儀器不普遍，地方興起在周圍種蓮花念頭，以蓮花存活率檢測水質穩定，便大量引進栽種，多年來隨水質改善，蓮花已成當地觀光重點，故有「南白河北觀音」之名。

水務局指出，市府推動觀音蓮花季為桃園觀光亮點活動之一，活動範圍鄰近當地觀光景點，新華路二段大堀二號橋更是觀光客必經交通要道，因此彙整大堀溪大堀二號橋上游至上富橋下游左岸現況防洪需求，依各河段河川區域線位置及土地權屬，進行沿岸護岸暨水防道路新建及綠美化的可行性評估。

大堀溪整治計畫範圍由觀音大堀二號橋上游至上富橋下游左岸，總長約2457公尺，整治計畫範圍分6期，現正辦理第1期施作，長度約230公尺，用地徵收預計今12月完成，另工程部分正辦理發包作業，將於8月1日開標，工期約半年。

水務局表示，其餘分期計畫因經費較高，將待今年底大堀溪治理計畫檢討後，持續爭取中央補助用地及工程經費。此計畫全段依治理規畫報告保護標準施作，拓寬河道施作於治理計畫線上，為永久性治理工程，並補足標的範圍內防洪缺口，整體重新施作確保結構與景觀一致性。