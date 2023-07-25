台灣娛樂圈又傳捷報，有「行走的費洛蒙」封號的瘦子E.SO榮登歐米茄（OMEGA）台灣區首位品牌大使，昨日瘦子身穿一襲藍色西裝搭配海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師天文台世界時區腕表，受邀出席OMEGA夏日藍色海馬系列表款發表會，得知自己加入OMEGA家族，能與妮可基嫚、玄彬、喬治克隆尼等國際巨星併列，難掩興奮地說：「我真是太開心了！」

瘦子榮登歐米茄台灣區首位品牌大使，以一身藍色西裝詮釋海馬系列腕表。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

瘦子與OMEGA早在3年前就因拍攝雜誌時尚專題而結緣，熱愛潛水的瘦子原本玩自由潛水，但一直潛不好，去年他受邀拍攝OMEGA海馬Ultra Deep 6000米系列腕表的拍攝專題，首度穿上潛水衣和揹氣瓶入鏡，這才對水肺潛水產生興趣，這也讓他更自在悠遊於潛水運動，考取水肺潛水執照並樂在其中，因此一直非常感謝OMEGA引領他進入潛水世界。

海馬Aqua Terra 150 米系列同軸擒縱 43 毫米大師天文台世界時區腕表，31萬5000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

去年瘦子升格成為爸爸，問他是否想收到OMEGA手表當作父親節禮物，他笑說「不敢想」，但會考慮自購一只OMEGA給自己，並送一只表給爸爸。

海馬Aqua Terra 150 米系列同軸擒縱 38 毫米大師天文台腕表，21萬6000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱 41 毫米大師天文台腕表，19萬8000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

海馬潛水 300 米系列同軸擒縱 42 毫米大師天文台腕表，19萬5000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

近來瘦子忙著錄製中國大陸綜藝節目《中國說唱巔峰對決2023》，工作行程排滿滿，其實已經很久沒去潛水，趁著工作告一段落，很想帶家人一起去旅行，其中他想去馬來西華的西巴丹島，聽說當地是潛水聖地，就可以佩戴最新款的海馬AQUA TERRA世界時區腕表去潛水。

以精湛製表工藝聞名的OMEGA推出一系列藍色系的海馬腕表，從Aqua Terra 150米到Ultra Deep 6000米腕表，藍色從淺藍到深藍，象徵淺海到深海的藍色海水變化，今夏主打的淺藍色海馬Aqua Terra 150米系列世界時區腕錶，唯美的淡藍色調，加上表盤正中央北半球金屬雕刻地圖，是款內外皆美的潛水表。