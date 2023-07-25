台灣娛樂圈又傳捷報，有「行走的費洛蒙」封號的瘦子E.SO榮登歐米茄（OMEGA）台灣區首位品牌大使，昨日瘦子身穿一襲藍色西裝搭配海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師天文台世界時區腕表，受邀出席OMEGA夏日藍色海馬系列表款發表會，得知自己加入OMEGA家族，能與妮可基嫚、玄彬、喬治克隆尼等國際巨星併列，難掩興奮地說：「我真是太開心了！」

瘦子榮登歐米茄台灣區首位品牌大使，以一身藍色西裝詮釋海馬系列腕表。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）
瘦子榮登歐米茄台灣區首位品牌大使，以一身藍色西裝詮釋海馬系列腕表。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

瘦子與OMEGA早在3年前就因拍攝雜誌時尚專題而結緣，熱愛潛水的瘦子原本玩自由潛水，但一直潛不好，去年他受邀拍攝OMEGA海馬Ultra Deep 6000米系列腕表的拍攝專題，首度穿上潛水衣和揹氣瓶入鏡，這才對水肺潛水產生興趣，這也讓他更自在悠遊於潛水運動，考取水肺潛水執照並樂在其中，因此一直非常感謝OMEGA引領他進入潛水世界。

海馬Aqua Terra 150 米系列同軸擒縱 43 毫米大師天文台世界時區腕表，31萬5000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）
海馬Aqua Terra 150 米系列同軸擒縱 43 毫米大師天文台世界時區腕表，31萬5000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

去年瘦子升格成為爸爸，問他是否想收到OMEGA手表當作父親節禮物，他笑說「不敢想」，但會考慮自購一只OMEGA給自己，並送一只表給爸爸。

海馬Aqua Terra 150 米系列同軸擒縱 38 毫米大師天文台腕表，21萬6000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）
海馬Aqua Terra 150 米系列同軸擒縱 38 毫米大師天文台腕表，21萬6000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）
海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱 41 毫米大師天文台腕表，19萬8000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）
海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱 41 毫米大師天文台腕表，19萬8000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）
海馬潛水 300 米系列同軸擒縱 42 毫米大師天文台腕表，19萬5000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）
海馬潛水 300 米系列同軸擒縱 42 毫米大師天文台腕表，19萬5000元。（OMEGA提供／陶福媛台北傳真）

近來瘦子忙著錄製中國大陸綜藝節目《中國說唱巔峰對決2023》，工作行程排滿滿，其實已經很久沒去潛水，趁著工作告一段落，很想帶家人一起去旅行，其中他想去馬來西華的西巴丹島，聽說當地是潛水聖地，就可以佩戴最新款的海馬AQUA TERRA世界時區腕表去潛水。

以精湛製表工藝聞名的OMEGA推出一系列藍色系的海馬腕表，從Aqua Terra 150米到Ultra Deep 6000米腕表，藍色從淺藍到深藍，象徵淺海到深海的藍色海水變化，今夏主打的淺藍色海馬Aqua Terra 150米系列世界時區腕錶，唯美的淡藍色調，加上表盤正中央北半球金屬雕刻地圖，是款內外皆美的潛水表。

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