這個月底（30）一隻曾屬英國知名靈媒的搖搖馬即將參與拍賣，不過這一組搖搖馬現任擁有者提醒，它挺邪門的，會自己搖動。賣家的祖父曾在1940年代是一名靈媒，而這隻搖搖馬就是用來請神用的。

跟據英國《每日星報》（Daily Star）25日報導，近日即將在坎特伯雷拍賣行（Canterbury Auction Gallery）拍賣的一組搖搖馬狀況相當破損，估計價值在200至300英鎊之間。據悉，它曾經屬於英國知名靈媒戈登（Dick Godden），他用這組搖搖馬來幫助召喚來自另一個世界的靈魂

據當地媒體報導，現任組人凱莉正式戈登的曾孫女，她提醒這隻搖搖馬的過去，以及一些令人不安的現象。她表示：「我真的覺得不論最後出價者是否知情，他們都應該知道這個過去，儘管我知道這可能會讓一些人卻步。」

「我記得我小時候常常在上面玩耍，從來沒有困擾過我，但她對它就是沒有興趣，這真的讓人驚訝。」她承認在樓梯間聽過這匹搖搖馬搖晃的聲音，但堅稱從未見過它動過。

她繼續說：「聲音常常相當大聲，彷彿有人在樓上走來走去，但其實沒有人在那裡。我確定有些人會覺得我瘋了，但我就是感到有些不安，尤其是因為我女兒對這匹搖搖馬不感興趣。」

這匹搖搖馬正式列為20世紀早期的灰白色斑馬紋搖搖馬，可能是由Lines製造，底座是松木的支架和腳架。

報導補充道：「賣家的祖父曾在1940年代是一名靈媒，這匹搖搖馬就是用於請神用的。」