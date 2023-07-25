俄羅斯今天表示，昨夜在黑海（Black Sea）擊退一波針對俄國軍方巡邏艇的無人艇攻擊。俄羅斯退出保障烏克蘭穀物得以出口的協議後，黑海局勢日益緊張。

法新社報導，俄羅斯國防部說，「烏克蘭武裝部隊昨夜使用兩艘無人艇攻擊柯托夫（Sergei Kotov）巡邏艇未遂」，俄方使用船上常規武器，在大約1公里外就摧毀逼近的無人艇。

俄國國防部稱沒有人員受傷，巡邏艇繼續自身任務。

根據俄國國防部，柯托夫巡邏艇部署在克里米亞半島的俄國重要港口塞凡堡（Sevastopol）西南方約370公里。克里米亞2014年遭俄羅斯併吞。

俄羅斯本月退出穀物出口協議後，警告俄方可能攻擊接近烏克蘭港口的船舶；基輔則以類似警告回應俄方作法。

自俄羅斯開始全面入侵烏克蘭以來，克里米亞和俄羅斯的黑海艦隊（Black Sea Fleet）屢遭攻擊，但最近幾週攻擊事件增加。

俄羅斯的克里米亞大橋上週才剛被無人艇攻擊，而這座大橋是俄國本土通往克里米亞的重要軍事補給路線。烏克蘭聲稱犯案。