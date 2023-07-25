金管會指出，上半年公開發行公司國內募資申報生效案件183件，金額為4,436.15億元，加上海外募資申報生效案件2件，金額284.93億元，籌資申報生效案件總計有185件，金額為4,721.07億元，較去年同期193件，金額3,388.06億元，件數減少4.15％，金額增加39.34％，主要是今年上半年度大型募資案件較多所致，主要是台電發行公司債3檔623億元、台積電發行公司債3檔600億元。

此外，上半年公開發行公司辦理私募案件共48件，金額為2,163.64億元，較去年同期59件，金額550.69億元，件數減少18.64％，金額增加292.90％，主要是今年上半年度大型私募案件，主要是台電辦理私募普通股1,499億元。

今年上半年公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的93.96％，海外募集金額占總募集金額的6.04％，顯示企業仍以國內募集資金為主。今年上半年公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途以償還債款為大宗。

證期局副局長張子敏指出，上半年募資計畫資金運用中，除了償還債款外，充實營運資金很高，達966.08億元，主要是台電募資金額很大，達466億元，是因應燃料成本上升產生的虧損，彌補資金缺口。

而在募資計畫資金運用中，擴充廠房設備的金額達999.22億元，較去年同期的827.29億元成長。

另外，台電為了充實資本，辦理「穩定供電建設方案」的資金需求，因此辦理現金增資發行新股1,499億元私募普通股，希望能增加自有資金、提升公司淨值，並強化財務結構。

整體來看，上半年的公開募集、私募金額創史上新高，受到台電、台積電的大型案子影響因素很大。