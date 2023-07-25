針對小琉球遊客亂象，屏縣府祭出鐵腕，在港區水域設浮球警示線、道路劃紅線，加強取締。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

針對小琉球遊客亂象，屏縣府祭出鐵腕，在港區水域設浮球警示線、道路劃紅線，加強取締。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

針對小琉球遊客亂象，屏縣府祭出鐵腕，在港區水域設浮球警示線、道路劃紅線，加強取締。（謝佳潾攝）

屏東離島小琉球旅遊夯，但也引發觀光與漁業衝突亂象，不是機車亂停妨礙交通、就是遊客亂入航道影響船隻航行，對此，縣府今年暑假祭出鐵腕，在港區水域設浮球警示線、道路畫紅線，近1個半月來依漁港法、道路交通管理處罰條例等開出490張罰單，最高可罰到50萬罰鍰。

縣府指出，琉球鄉有小琉球（白沙尾）、琉球新（大福）、漁福、杉福、天福等漁港，前4個漁港因有不少遊客湧入，衍生不少亂象，不是機車亂停妨礙交通、漁民作業，就是遊客玩水時誤入航道影響船隻航行，還有水上活動業者直接把浮具放置沙灘占用，引起眾怒。

為解決亂象頻傳，縣府決定在今年暑假祭出鐵腕，由海洋及漁業事務管理所在漁福、杉福漁港劃設汽機車格，並設置漁民專用停車區，同時在漁福漁港施作臨時圍籬阻隔遊客進入港區跨堤到沙灘，以及在杉福漁港增設浮球警示線，藉以區隔航道、避免影響漁民進出港區安全。

海漁所長陳仕元指出，自相關設置就位後，6月起共取締9件違規案件，有5件是沙灘放置浮具，可依漁港法開罰3至15萬罰鍰，另有4件是在漁港航道玩水上活動，可依漁港法開罰10至50萬罰鍰，他強調，暑假起除不定期派員稽查外，每周六、日還會派員蒐證取締，請民眾勿以身試法。

至於遊客上下船的小琉球、琉球新漁港，機車亂停問題更是嚴重，為此，交通旅遊處除在港區道路劃設紅線，要求警方加強取締違停。

對此，警方表示，港區道路從14日劃設紅線起至20日，共開出20張罰單，但從6月1日起至7月20日全部違規件數共取締481張罰單，當中未戴安全帽436件、無照駕駛17件、逆向行駛3件、違規停車25件。

警方強調，暑假期間將持續規畫交通大執法勤務，加強取締、維護交通秩序，另於每周五、六、日在易飲酒場所執行擴大臨檢勤務，並增派警力組成快速打擊部隊，展現執法力道與強調。