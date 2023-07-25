大陸全國人大常委會今日表決，決定免去秦剛的外交部部長職務，任命中共中央外辦主任王毅為外交部部長。王毅目前為大陸外交事務的「一把手」，過去40年長期在外事系統工作，去年打破年齡慣例、晉升中共中央政治局委員，顯示受到重用。

王毅過去40年長期在大陸外事系統工作，曾擔任大陸外交部亞洲司司長、駐日本大使、國台辦主任，自2013年3月起擔任外長超過9年。他在去年中共二十大以69歲之齡，打破「七上八下」不成文慣例，晉升中共中央政治局委員。

今年1月，王毅於中共中央機關刊《求是》雜誌撰文，顯示他已接任中央外辦主任，接替擔任該職位逾9年的楊潔篪，成為大陸外交事務的「一把手」。當時他重述去年11月中美領導人拜習會的中方說法，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心」。

王毅當時於文中強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係不可逾越的紅線。針對美國眾議院議長裴洛西不顧中方嚴正警告執意訪台，中國堅決鬥爭、堅決反制，顯示捍衛國家主權安全的堅定意志。王毅也將與9個台灣邦交國建交納入過去十年的外交「成果」。