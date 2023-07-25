女星劉雨柔忙於演藝工作之餘，時常在社群分享個人觀點，25日發文調侃小時候受到的是軍事化教育，爸媽同時扮黑臉，最印象深刻的經驗是，某次全家人外出用餐，吃飯前，身體開始有些不適，發出痛苦的呻吟聲，未料被突如其來的如來神掌打到桌上，委屈到很想大哭一場。

劉雨柔表示家教十分嚴格，爸媽不准小孩出門帶玩具，吃飯時間也不可做其他事，只要被發現轉頭看電視、挑食、愛吃不吃等行為，輕則碗會被收走，重則直接打飛碗，落得無飯可吃的下場，自然培養規規矩矩吃完飯的習慣。

她表示某次全家外出用餐，爸媽正忙著時，她的身體突然有些不舒服，想到平時在家裡哭鬧會被毒打，以微弱的音量發出呻吟聲，一旁的長輩聽到後，鐵青著臉告戒：「好了，沒有聲音」，接著下一秒被不知哪來的手重擊到桌上，內心一陣委屈，坦言當下的心情：「好想嚎啕大哭」，但後來還是逼自己收起眼淚。

劉雨柔表示每當小孩犯錯，爸媽皆會進行機會教育，要他們不舒服用嘴巴說出來，在公共場合製造噪音無助於解決問題，反倒會給旁人留下沒規矩的印象。因此劉雨柔透露從小常調侃家中實行雙親同時扮黑臉的軍事化教育，但長大之後很感激他們，否則觀念極可能存在許多偏差，這也影響她對下一代的教養觀念，直呼：「未來我當黑臉的機率應該高達兩百趴！」

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