近期成為跨國企業投資熱點的印度，對待外企的姿態愈來愈高。據當地媒體報導，印度政府已經拒絕了中國大型電動汽車企業比亞迪（BYD）在印度建廠計劃，而否決這項投資的理由竟然是「安全保障方面的擔憂」。

《日經中文網》引述印媒《經濟時報》報導說，比亞迪準備與印度企業合作，由比亞迪提供技術，並投資10億美元建設電動汽車工廠，但與中國關係不佳的印度明顯對陸企投資抱有較強的警惕感。據稱，但印度方面對中國企業的投資提出了「安全保障方面的擔憂」。

比亞迪對於投資計劃被印度政府拒絕一事尚未具體答覆媒體的詢問。

報導說，印度政府限制在邊境等問題上存在對立關係的中國在印度投資。此前，美國通用汽車曾打算將印度工廠出售給中國大型車企長城汽車，但因無法得到印度相關部門的批准而作罷。

比亞迪電動汽車在中國市場成長迅速，與在上海設廠的美國特斯拉電動汽車競爭激烈。目前中國大陸經濟減速，市場前景不明朗，為此比亞迪正在加緊強化海外業務。