桃園國民運動中心在今年7月開放游泳池供民眾使用，桃園市消防局第一大隊三民消防分隊在25日「世界預防溺水日」，與運動中心攜手舉辦「夏日防溺宣導」，利用夏令營課程，向小朋友們傳遞正確的救溺觀念，安全戲水不擔心。

三民分隊精心設計許多小關卡，透過互動遊戲體驗，寓教於樂，向民眾展示正確的救溺技巧，同時也讓小朋友了解「救溺五步－叫叫伸拋划」：立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（抛），利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救。

其中小朋友最喜歡的關卡，莫過於「眼明手快」，小朋友首先需要挑選適當的器具進行救援，接著善用手上的竹竿，想辦法將漂離池畔的待救玩偶拉回岸上。消防哥哥也特別提醒小朋友，遇到溺水者，情況再緊急，也要牢記救溺三原則：「岸上救生優於下水救生」、「器材救生優於徒手救生」、「團隊救生優於個人救生」，勿跳水、不落單、不嬉鬧與不長時間泡水，才能維護安全。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，聯合國大會重視水域安全，特別將每年的7月25日定為「世界預防溺水日」。而夏季也正是戲水的高峰期，呼籲民眾，請前往合法且有救生設備與人員之戲水地點遊憩，並隨時注意環境及自身安全，避免做出危險行為，萬一發現他人溺水狀況，請立即撥打119，勿貿然下水。