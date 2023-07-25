男星黃子佼6月遭旅法網紅Zofia揭露10多年前對她強吻和拍裸照，事後黃子佼也拍影片認了，引發軒然大波後神隱近一個月，日前才發2萬字長文吐近況和致歉。不過，受害網紅Zofia對此表示，看不到太多道歉誠意，也說沒有提告打算，但會將檢方資訊給其他受害者。

6月底網紅Zofia在經營的粉絲專頁「和我一起‧走在法國的365天」，指控10多年前被黃子佼強吻、強拍裸照，留下陰影；而黃子佼對於性騷擾事件特地拍影片道歉，在神隱近1個月後也發2萬字長文，吐露這段時間自己如何面對，及在文中向受到傷害的人道歉。

不過，Zofia表示並未收到黃子佼本人道歉，根據《NOWnews今日新聞》報導，Zofia在2萬字長文中看不到太多對受害者的道歉誠意，更提到有許多受害者「走不出來」仍須看身心科醫生，她會繼續提供幫助；另外Zofia透露自己沒有提告的打算，反倒是檢方主動聯繫，也會將檢方資訊給其他受害者。

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