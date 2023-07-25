國民黨中評委邱復生證實，昨在中評會上提議將前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第一位。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今(25日)表示，「不分區第一名代表的是隊長的身分」，就讓韓國瑜在安全名單內到全台輔選，韓粉也會願意出門投票，連帶拉抬區域立委和總統參選人侯友宜的選票，也能解決小雞沒有母雞的問題。她提到，不只是韓國瑜，不分區的安全名單也要放入謝龍介、柯志恩等能拉抬藍營選民投票意願的輔選大將。

徐巧芯今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，其實她很想講這個提議很久了，只是怕講出來會破局或有其他影響，所以一直不敢講，現在有人提議，「我是雙手雙腳贊成」，因為啦啦隊的角色不只是幫總統候選人，還能拉抬區域立委的選情。

徐巧芯也強調，不要把韓國瑜放在不分區立委的不安全範圍，就讓韓在安全名單的範圍內，韓國瑜的支持者也會願意出門投票，因為會想讓韓在第一名也是漂亮的。她表示，「不分區第一名代表的是隊長的身分」，如果能藉由隊長的身分連帶拉抬到16、17名也能夠當選，這不是第17名的榮耀，而是第一名的榮耀。

徐巧芯也提到，如果韓國瑜的支持者有動力出門投票，進到投票所之後，政黨票投給國民黨、區域立委投給國民黨，總統票也不會投給民進黨，是大大的幫侯友宜加分。

徐巧芯表示，讓韓國瑜擔任不分區第一名，也可以解決小雞沒有母雞的問題，因為侯友宜現在還是新北市長，輔選能量有限，也不好去多要求縣市長多做什麼，但不分區名單就是輔選的強力名單，因為他們就是穩穩的會當上立委，代表格局、高度、能力上可能都優於區域立委的候選人，可以到全台去輔選。

她也點名，不只是韓國瑜，還有前台南市議員謝龍介、國民黨智庫執行長柯志恩，不分區的前幾名都該放那些沒有在選區域，但選過縣市首長、讓國民黨選民有動力的人。她透露，許多小雞不是擔心沒有母雞，而是擔心投票率不高、選民沒有投票動力，如果韓國瑜能提名不分區立委，讓藍營選民有動力投票，就可以把啦啦隊的角色發揮到120%，一定能拉抬區域立委和侯友宜的選情。