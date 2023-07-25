櫃買中心公告，美喆國際股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，簡稱美喆二KY（84662），計面額新台幣5億元整，訂於112年7月26日起在證券商營業處所買賣，發行價格新台幣101元，依票面金額101％發行，發行日112年7月26日，到期日115年7月26日，發行期限3年，票面利率為固定利率0％。