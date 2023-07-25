中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅25日在南非約翰尼斯堡出席第13次金磚國家安全事務高級代表會議時指出，應對當前全球安全挑戰、破解安全困境，要堅持以多邊主義為遵循，維護以聯合國為核心的多邊體系，抵制單邊主義和霸權行徑，反對以封閉排他「小圈子」破壞多邊合作「大家庭」。

王毅表示，經過十幾年發展，金磚國家已成為新興市場國家和開發中國家聯合自強的重要平台。我們順應時代潮流，站在歷史正確一邊，站在人類進步一邊，這是金磚合作的底氣所在。我們持續推進政治安全、經貿財金、人文交流「三輪驅動」合作，取得豐碩成果，這是金磚合作的信心來源。我們努力提升新興市場國家和開發中國家的話語權和影響力，為變亂交織的世界不斷注入正能量，這是金磚合作的能力體現。

王毅強調，新形勢下，我們要把握好金磚國家未來發展方向，進一步加強政治互信和戰略協作，不斷提供符合時代要求的國際公共產品，努力將開放包容、合作共贏的金磚精神轉化為實際行動，擦亮金磚合作「金字招牌」。

王毅指出，應對當前全球安全挑戰、破解安全困境，要堅持以相互尊重為前提，恪守聯合國憲章宗旨和原則，尊重彼此合理安全關切，尊重各國選擇政治制度和發展道路的權利。要堅持以多邊主義為遵循，維護以聯合國為核心的多邊體系，抵制單邊主義和霸權行徑，反對以封閉排他「小圈子」破壞多邊合作「大家庭」。

王毅續指，要堅持以公平正義為要旨，遵循國際法和公認的國際關係準則，以對話解爭端、以協商化分歧，反對「脫鉤斷鏈」和「雙重標準」。要堅持以團結合作為路徑，將本國安全寓於共同安全之中，以合作共贏精神，攜手應對各類安全挑戰，反對零和博弈和冷戰思維。

王毅強調，「全球南方」是新興市場國家和開發中國家的集合體，體現了我們在國際舞台上的群體性崛起。「全球南方」國家面臨抵制外部干預滲透、維護政治安全和政權安全的重要使命。我們要保持戰略定力與自信，堅定不移走好自己的路，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，以實際行動回擊一切挑撥金磚團結、抹黑金磚合作的雜音。要不斷深化南南合作，引領「全球南方」團結自強，共同維護國家安全穩定，推動建設平等有序的多極世界。

王毅說，團結就是力量，行動就是方向，開放就是動力。中方願與金磚夥伴一道，支持彼此維護本國安全穩定的努力，在應對國際安全挑戰方面開展更多務實合作，讓世界聽到更多的金磚聲音、見證更大的金磚作用。

南非總統府部長恩特沙韋尼主持會議，巴西總統首席特別顧問阿莫林、俄羅斯聯邦安全會議祕書長帕特魯舍夫、印度國家安全顧問多瓦爾出席。會議圍繞當前安全挑戰、反恐和網路安全、糧食和水安全、能源安全等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

各方表示，面對各種安全挑戰，金磚國家要弘揚「金磚精神」，支持多邊主義，建設多極世界，反對單邊制裁，共同打擊恐怖主義、極端主義、跨國犯罪，攜手應對網路、糧食安全和氣候變化等全球性挑戰，推動全球治理體系改革，提升開發中國家的代表性和發言權，促進國際關係的民主化。各方同意加強對話協商和團結合作，支持南非辦好金磚國家領導人會晤，推動金磚合作不斷發展壯大，開啟金磚合作新征程。

與會期間，王毅還出席了「金磚國家安全事務高級代表之友」會議，並分別會見恩特沙韋尼、阿莫林、帕特魯舍夫、多瓦爾和伊朗最高國家安全委員會祕書長艾哈邁迪安。