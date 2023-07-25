權貴進外役監爽服刑引發爭議，近日根據《菱傳媒》追查指出，民進黨前中常委李清福不僅獲綠委幫他提案量身修法，當年監察院還把他列為「重點營救對象」，屢以確定判決有重大瑕疵，連發十幾次公文要求法務部幫提再審與非常上訴翻案，被法務部以於法不合打回票。媒體人張禹宣今(25日)發文直批，監察院不斷騷擾法務部，檢調高層竟也在重審同年大幅異動。如此赤裸裸地將手伸入司法，李清福的後頭厝真的很硬。

張禹宣表示，因外役監事件引起關注的民進黨前中常委、涉貪遭判刑十年的前橋頭鄉長李清福，不只是綠委護駕81天修法放寬資格，如今再遭揭露連監察院都是他的「後頭厝」，十道公文槓上法務部。在當年還是大玩「竇娥冤」，明目張膽地調動司法系統，如今這些施壓都成為鐵證。

張禹宣提到，案件調查中，李清福自己也招認，確實是指定一家廠商、另外兩家陪標，刻意將標案切割低於200萬的金額避免比價，等同是承認犯罪事實，只不過聲稱自己不知違法，但如法炮製了300多件。同時也承認跟廠商拿錢，還承認是「朋友」關係，光這兩點就涉嫌貪汙圖利，開脫之詞聲稱是玩大家樂的借款，只不過越描越黑，「然而，李清福的後頭厝監察院，這時便發作了！」

張禹宣指出，媒體所揭露監察院以2017年仉桂美、王美玉的調查報告，直指法務部測謊與部分事實認定瑕疵，這還只是輕描淡寫冰山一角。這過程中，監察院不斷的以再議、非常上訴的請求，騷擾著法務部。最後在2020年2月21日成功達成目的，讓法務部發文檢察司、高檢署依「監察院意見」，將李清福案重新啟動審查機制。改弦易轍的關鍵就這麼巧合，檢調高層人士也在同年的2月21日進行大規模異動。

張禹宣強調，主掌李清福非常上訴的法務部檢察司長，及後續負責主審的高檢署檢察長，都雙雙中箭落馬換人，擋路的大石頭紛紛搬開。可笑的是，當年被撤換的檢察司司長王俊力，正是過去一手偵辦李清福案的高雄地檢署檢察官，對於案情再清楚不過，卻如此明目張膽地遭到排除。

張禹宣直批，為了一個貪汙犯，可以動用立委修法，監察院可以連發十道公文施壓，連檢察系統高層都能走人。同時包括趙天麟等立委還在同年4月，不斷地質詢施壓法務部長蔡清祥，聲稱遭陳情是冤案、不公、需要非常上訴。「如此赤裸裸地將手伸入司法，李清福的後頭厝真的很硬！」