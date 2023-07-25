中央氣象局25日針對颱風杜蘇芮，發布恆春半島及屏東陸上颱風警報。傍晚時分台北大稻埕碼頭天空出現日落的雲彩。（陳信翰攝）

民航局表示，受杜蘇芮颱風影響，今（25）日截至傍晚18：00，國內線取消12架次，國際暨兩岸航線未受影響。

航港局表示，受杜蘇芮颱風影響，今日共有國內船班6航線、30航次，以及兩岸船班3航線、6航次等，共9航線、36航次停航。預估明日共有18航線（國內14航線、兩岸4航線），計127航次停航（國內109航次、兩岸18航次）。

全部停航的有：基隆－馬祖2航次、台北－馬祖1航次、馬祖福澳－福州琅岐2航次、北竿白沙－福州黃岐2航次、南竿－東引1航次、金門－泉州2航次、金門－五通12航次、高雄－馬公1航次、布袋－馬公4航次、將軍－東吉2航次、東港－小琉球50航次、鹽埔－小琉球14航次、富岡－綠島12航次、富岡－蘭嶼8航次、後壁湖－蘭嶼6航次。

水頭-九宮下午停航4航次；南竿－莒光開航4航次、停航2航次；南竿－北竿開航20航次、停航2航次。

高鐵表示完成防颱應變作業，明日全線正常營運。不過為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

台灣高鐵也提醒，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，民眾切勿掉以輕心。

自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票的高鐵旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵宣布今日至明日中午12點前全線各級列車正常行駛。並於明日9點宣布下午列車行駛情形。乘客出門前若想詢問列車最新運行資訊可查詢台鐵官網（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）、台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）或是各就近車站。

台鐵補充，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。