杜蘇芮颱風來襲 長榮現金股利發放恐順延 20:152023/07/25 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮（2603）25日公告表示，預計7月26日發放現金股利，惟杜蘇芮颱風來襲，可能影響現金股利的發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構的匯款作業可能須順延至次一營業日。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杜蘇芮颱風來襲 鍾東錦要求苗縣府各局處提高警覺 杜蘇芮颱風來襲 林姿妙視察宜蘭縣內移動式抽水機 因應杜蘇芮颱風來襲 外交部：提前核發護照 #長榮 #杜蘇芮 #颱風 #來襲 #順延 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮後面還有1颱風 專家曝最快這天生成 10:002023/07/25 生活 備戰「杜蘇芮」陳其邁：「這天」決定是否放颱風假 12:502023/07/25 生活 杜蘇芮來襲小三通明起停航兩天 暴風圈預計27日15時抵金門 13:512023/07/25 生活 宜蘭颱風假也掰了 各機關學校可自行決定是否上班上課 19:112023/07/25 生活 杜蘇芮颱風來襲！ 海陸空運影響一次看 20:142023/07/25 生活 杜蘇芮颱風影響 南橫公路梅山口至向陽路段預警性封閉 14:212023/07/25 社會 杜蘇芮逼近「1警告」LINE瘋傳 網憶恐怖過往全信了 18:222023/07/25 生活 杜蘇芮颱風恐致災 國軍1160名救災官兵待命救援 15:482023/07/25 生活 蘇芮來襲將有強陣風 蘭嶼嚴陣以待「牠」也進洞避颱 17:502023/07/25 生活 颱風杜蘇芮逼近 稻、果、茶農防災重點一次看 14:412023/07/25 生活 最新風雨預報出爐！杜蘇芮又變胖 3地區明晨達「颱風假」標準 17:232023/07/25 生活 杜蘇芮颱風逼近 雪管處公告全面禁止入園 13:322023/07/25 生活 台灣多久沒颱風登陸？他揭「賴神勸童」已是這年的事 19:192023/07/25 政治 放假更頭痛！杜蘇芮路徑「高雄人最討厭」：像拿武器殺進來 12:372023/07/25 生活 杜蘇芮颱風來勢洶洶出遊注意！ 這3座森林遊樂區預警休園 14:372023/07/25 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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