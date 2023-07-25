南韓34歲女星尹珠（윤주）主演犯罪驚悚電影《骯髒的血》出道，曾客串《Kill Me Heal Me》飾演池晟的朋友，本來前途一片光明，卻突然罹患罕病「急性肝衰竭」，因此暫退演藝圈養病，前年她終於等到肝臟捐贈進行移植手術，如今重生2年近況曝光。

尹珠外型清新甜美，出道就主演電影《骯髒的血》，2016年憑藉電影《我一個人的假期》入圍青龍電影節最佳女新人獎，2020年尹珠得了重感冒到醫院施打抗生素治療，不料卻產生副作用導致肝臟機能急性惡化，被診斷罹患「急性肝衰竭」，需進行肝臟移植手術，她只能暫停所有演藝工作專心治療，治病過程中尹珠暴瘦到42.5公斤，讓周遭親友及粉絲相當心疼，幸運的是尹珠在2021年等到適合的肝臟捐贈，已經完成肝移植手術。

尹珠也將手術後的影像上傳到社群平台上，只見她將頭髮剃成平頭，插著氧氣鼻導管，狀態看起來相當憔悴，之後她持續更新狀態，頭髮一點一點留長，也漸漸能看到她外出的樣子，24日是她手術兩周年的日子，她曬出插著數字2的蛋糕，露出淺淺笑容，寫下：「距離我獲得新生命的禮物已經過去兩年了，點上一周年蠟燭的事彷彿像是昨天，但我們已經在慶祝第二年了，這是充滿風雨的一年」，她透露這段時間花費很多心力照顧身體，也不會忘記過去那段日子，會成為一個閃閃發光的人，也會健康地好好生活。