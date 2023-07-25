女星歐陽娜娜除了是人氣星二代外，也憑藉著迷人五官及精湛的大提琴技藝獲得不少粉絲關注，而她除了專注於事業，工作之餘也用心經營社群，頻頻在其上曬出不少養眼美照。誰料，今(25)日稍早，她在社群上更新的照片，緊身的服飾意外洩露她的傲人身材。

歐陽娜娜過往多展現出音樂才女的形象，清純長相配上精湛的大提琴技藝，讓不少粉絲都紛紛拜倒在女神的石榴裙下，不過近年來，歐陽娜娜隨著知名度上升及年齡的增長，她也力求轉換風格，展現出自身的「性感模樣」。日前歐陽娜娜才被拍下在機場搭機時，穿著白色短馬甲，外搭一件格子外衣，下身則配上一件藍色牛仔褲的模樣。雖然被外衣遮掩，但歐陽娜娜的傲人身材以及白皙小腹，在行走的過程間，仍時不時的曝光在畫面中，讓粉絲們看得嗨翻。

此外，歐陽娜娜今日稍早，也在社群上曬出一連串美照，只見她以白色短馬甲配上藍色牛仔褲的造型亮相，看似與機場行為同款穿搭，不過此次的服飾並未搭配格子外衣，使她的身材在鏡頭前不加掩飾的曝光出來，大方展現自己的美麗。另外，或是因為服飾貼身的剪裁設計，使她凹凸有致的上圍曲線在鏡頭前一覽無遺，模樣十分火辣。

相關畫面曝光後，吸引粉絲爭相前來朝聖，在短短時間內便累積了逾千則留言，不少網友紛紛寫下：「喜歡！好辣好辣」、「哇！真的變成辣girl了，歐陽辣辣」、「這個肩膀看起來也太好靠了」、「太有氣質了，女神寶貝」、「歐陽娜娜也有腹肌了！」