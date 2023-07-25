在全球持續推動數位轉型的大趨勢下，為提供更智慧、便利，資訊豐富的乘客體驗，經濟部工業局「智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）」媒合桃園捷運，以及致力於智慧移動領域發展的英特盛科技攜手合作，今（25）日於桃園捷運A18站舉辦智慧移動解決方案成果展，聚焦場域需求，提出解決方案，共同推動深耕智慧移動發展。

經濟部工業局為加速顯示產業升級轉型，於110年成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）」，將智慧顯示產業對準醫療、零售、移動、育樂等四大領域，促成客製化解決方案產出。

經濟部工業局組長陳國軒表示，SDIA自111年成功促成英特盛科技與桃園捷運展開合作，於桃園捷運A12站導入透明顯示、人流偵測與彩色電子紙等智慧移動解決方案後，今年再度於桃園捷運A18站導入S形透明LED顯示互動屏風、數位資訊查詢看板等解決方案，期望能讓旅客在進入科技之島這一刻，即感受我國顯示產業的充沛能量，也為國門增添更豐富的色彩。

陳國軒表示，本次合作以橫跨台北市、新北市、桃園市三大都會城市的桃園捷運A18站為導入場域，交通服務涵蓋國際機場、高鐵桃園站、桃園捷運，旅客轉乘資訊需求高，透過導入英特盛科技開發之透明LED薄膜顯示技術，提供具高通透感、無壓迫、可彎曲的特性，結合非接觸式3D智慧感測互動查詢、4G/5G聯網、遠雲端資訊管理等技術，增進資訊顯示系統的效率和便利性，以提供更多資訊和服務給往機場、桃捷與高鐵旅客。

而這些智慧顯示相關應用將隨著科技的進步不斷演進，使民眾在使用交通系統時更加便利和舒適。未來，期望能拓展至全國移動場域，讓更多人能體驗智慧移動之新穎互動的旅運服務。