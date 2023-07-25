閻奕格（右）25日舉辦發片記者會，邀來蕭秉治到場送祝福。（羅永銘攝）

閻奕格在發片記者會上，忍不住激動落淚。（羅永銘攝）

閻奕格25日舉辦新專輯《Changing Room》發片記者會。這次打造多套火辣造型，除了秀出小蠻腰好身材，還有只穿丁字褲的大膽嘗試。她目前與圈外男友「單車男」穩交3年，男友看到她辣照，讚嘆「So Sexy」。她3年前發上張專輯時，形容男友在她心中像彭于晏一樣帥，豈料此話一出，男友被朋友笑了3年是「單車界彭于晏」。

她今日向男友道歉，澄清：「他沒有長得像任何一位明星，在我心中很帥，但不像彭于晏，我要給他新封號是W先生。」並透露，男友個性低調，不擅長用言語表達，剛認識時，一度以為他是臥底，「他臉書、IG等社群都沒有照片，一開始會懷疑他隱藏什麼」，甚至還擔心自己誤當小三，在剛交往時，藉機想看男友身份證上的照片來確定他是未婚，笑說：「幸好沒有不小心成為小三，他雖然不會用文字表達，但總是很貼心、用行動表示關心。」

她在疫情期間0收入，工作全面停擺，曾萌生轉行念頭，還陷入恐慌情緒，在家忍不住一直爆哭，後來透過寫歌發洩情緒，最後創作出新歌〈One Last Try〉，當時男友在身旁暖心陪伴，也鼓勵她開始學習創業，「他涉略滿廣，以前有開過餐廳，我們有想投資開餐飲業，持續討論中，之後有好消息會跟大家分享。」

在記者會台上，她邀來一起合作新歌的蕭秉治、甫獲台北電影節「最佳導演獎」的導演林君陽到現場祝賀，現場首播〈不再可以〉MV，由電影《疫情》原班人馬拍攝的電影番外篇，閻奕格看完MV後激動淚灑舞台，表示，疫情時，歷經外公離世，「外公住在國外，我沒有機會送最後一程，我學會放下，但放下不是遺忘，必須消化人生丟給你的各種的球。」