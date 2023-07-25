「B.T.O.D」團員們日前與台北市長蔣萬安（中）拍攝捷運盃街舞大賽宣傳短片。（寬寬整合行銷提供）

「B.T.O.D」團員子賢、淇揚日前與台北市長蔣萬安拍攝捷運盃街舞大賽宣傳短片。蔣萬安在現場看到小朋友賣力表演霹靂舞，主動想跟小朋友們一起練地板動作，卻馬上被身邊的工作人員阻止：「市長你還有會要開！」逗笑全場。

蔣萬安表示，自己比較少嘗試嘻哈的穿搭風格，oversize很輕鬆、方便，感覺蠻新鮮的，也很開心能夠認識這一群勇敢追夢的年輕朋友：「他們也向我分享，舞團將代表台灣去美國鳳凰城比世界街舞HHI的決賽，預祝他們贏得佳績，我們一起為嘻哈文化繼續努力。」

蔣萬安這次與多位年輕舞者齊聚，共慶嘻哈文化50週年，子賢特別教蔣萬安代表嘻哈50的手勢，蔣萬安一學就會，大家直誇，「他有舞蹈潛力。」子賢是第一次進到市政府拍攝舞蹈相關的影片，開心說，很難得經驗，「看到市長穿得特別嘻哈，還跟我們一起舞動真的很酷，沒想到嘻哈文化能影響這麼多人」，淇揚則表示，市長蔣萬安很熱情，整體氛圍很好，拍攝過程很順利，期待見到成品出爐。