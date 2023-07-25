附近居民表示，翻車前聽到輪框金屬刮地聲和緊急煞車聲，隨後就「碰」一聲巨響，車輛翻滾後撞上路燈才停住。（蕭嘉蕙攝）

1輛吉普車今傍晚行經鹿野鄉瑞源村瑞景路一段119號以北30公尺處，失控翻覆，造成車內3人受重傷，緊急送醫急救。（蕭嘉蕙攝）

台東鹿野鄉瑞景路今傍晚發生翻車事故，1輛吉普車疑似因左後輪螺絲鬆脫，以致高速行駛下輪胎脫落，車身失控翻覆，男駕駛和1名男乘客當場被拋出車外，1人失去心跳呼吸、1人意識模糊，另1名後座男乘客則出現失憶情況，3人被緊急送醫搶救，詳細事故原因警方調查釐清中。

藍色吉普車向左側翻覆，不偏不倚卡在道路邊溝及路燈桿中間，擋風玻璃破碎，車體嚴重變形，碎片散落路面，拖吊車將殘破不堪的車體緩緩吊起時，赫然發現左後輪不翼而飛，汽車保養廠業者看了之後立判是「輪胎螺絲沒鎖緊」，導致輪胎在行駛過程中脫落，進而造成車禍。

附近居民也說，車內3人是除草工人，下班後要開車返家，翻車前聽到輪框金屬刮地聲和緊急煞車聲，隨後就「碰」一聲巨響，翻滾後撞上路燈才停住，跑出來一看，有2個人已經躺在地上。

關山警分局交通組組長楊若琳說明，小客車行經鹿野鄉瑞源村瑞景路一段119號以北30公尺處，不明原因翻覆至對向車道，並卡於路旁路燈，車內3人受傷，2人送往台東馬偕醫院及1名送往關山慈濟醫院救治。交通事故詳細發生原因深入調查釐清中。