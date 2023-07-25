在以中國為交易方的雙邊結算領域，中國貨幣人民幣的使用正在擴大。統計企業和機構投資者等的結算貨幣，用人民幣結算的比率在2023年4～6月為49%，首次超過了美元。日媒指出，人民幣結算比例大增主要來自於與俄羅斯交易快速增加，而人民幣在全球結算比率仍不到3%，落後於美元、歐元、英鎊與日元之後，位居全球第5。

《日經中文網》指出，中國在2009年開放以人民幣進行貿易結算，外匯管理局對企業、個人和投資者的跨境交易，按貨幣種類分別進行統計。除了貨物、服務和經常帳轉移等貿易結算之外，也包括股票和債券的買賣等資本交易結算。

報導說，這次統計不包括經第3國進行的貿易和資本交易結算。據環球銀行金融電信協會(SWIFT)的數據顯示，截至2023年6月，在包括第3國之間在內的全球結算額份額中，美元以42.02%排在首位，人民幣則以2.77%排在歐元、英鎊和日元之後，位居第5。

這項結算比例與中國佔全球GDP的比例相比，人民幣結算的全球份額仍然很小，但是與約5年前的1.81%相比有所上升，主要的驅動力就是以中國經濟實力為背景的雙邊結算。

中國央行的統計顯示，截至2022年，人民幣跨境結算總額為42.1萬億元。今年第2季人民幣跨境結算額同比增長11%，達到1.5104兆美元，美元計價同比減少14%(1.3997萬億美元)。從有可比數據的2010年以來的數據來看，按季度計算，人民幣首次超過美元。

人民幣結算的擴大有2個主要因：資本市場的開放和貿易結算中的「去美元化」。在貿易金融方面，在俄烏戰爭與俄羅斯擴大人民幣交易産生了影響。俄羅斯央行的數據顯示，3月份人民幣在外匯交易中的份額上升至創歷史新高的39%。

報導說，中國政府表明要加強人民幣國際化的方針，並積極與各國簽署雙邊協議，今年3月與巴西、阿根廷完成雙邊貨幣直接兌換協議。由於很多新興經濟體希望在外匯交易中減少對美元的依賴，加上美國利用美元對俄羅斯實施金融制裁，成為一些國家考慮「去美元化」的契機，與中國有著深厚政治和經濟聯絡的國家從美元轉向人民幣，這可能使國際貿易結算出現貨幣分割和條塊化現象。

報導表示，中國正以巨大的購買力為武器，削弱美元在資源交易中的支配地位。但是為了避免匯率波動，人民幣在國際匯款和兌換方面仍有嚴格的限制。使用不便一直是人民幣國際化的障礙，中國被認為將在國際化和貨幣穩定之間保持平衡，同時分階段放鬆管制。