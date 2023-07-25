春風（左起）、蔡昌憲、柯震東、應朗丰（小應）在片中是同幫派的兄弟。（陳俊吉攝）

由九把刀執導，春風、宋芸樺共譜的純愛喜劇片《請問，還有哪裡需要加強》，25日舉行首映會，柯震東、蔡昌憲、應朗丰（小應），以及禾浩辰、苗可麗等卡司也一同亮相。宋芸樺看著一眾男演員笑說：「這些都是跟我配對過的男友們，只有蔡昌憲（電影《月老》中）是老公。」更表示宋爸宋媽有來首映，要春風準備好「見家長」。

片中宋芸樺與春風有床戲，邀請爸媽來看片一事，她笑說：「媽媽比較開放一點，喜歡各類型電影，所以不擔心。但我爸的話，你（春風）等等去跟他打聲招呼好了。」而難得演出配角的柯震東，因為效忠片中的黑道大哥春風，被戲稱與女主角宋芸樺爭風吃醋。另柯震東繼去年遭空拍機打傷左眼角後，近來又被自家狗狗咬傷右眼角，兩隻眼睛雙雙掛彩，他說自己已經決定去拜拜，祈求之後一切順利。

春風、柯震東、蔡昌憲和小應還在首映會現場PK剪髮手藝，4位從未拿過剪刀和理髮電刀的男星一陣手忙腳亂，不過因春風開過美容院，所以功力略高一籌，柯震東也是相當有技巧的剪出流行感髮型，但被九把刀吐槽：「像是恐怖情人，趁女友晚上睡覺時剪的。」最終則由春風獲得最好評。