「普諾麵包坊」以咖啡、鐵觀音、白蘭地等元素為父親節蛋糕主題，切開蛋糕後內餡流沙感，霸氣滿分。（普諾麵包坊提供）

東區烘焙名店「普諾麵包坊」即日起歡慶父親節，17款慶祝蛋糕全面9折。（普諾麵包坊提供）

即將迎來疫後第一個父親節，烘焙名店不約而同推出主題蛋糕，陪天下的爸爸們過節。「普諾麵包坊」推出6吋的「爸爸的魔術帽」蛋糕，要讓爸爸享有滿滿的尊榮感，7月31日前預訂父親節主題蛋糕並付款，可享9折優惠。台北國賓大飯店旗下的「Corner Bakery 63國賓麵包房」推出2款父親節蛋糕，25日（含）前預購並付清款項，也可享9折早鳥好康。

台北東區烘焙名店「普諾麵包坊」向來擅長開發擬真系列蛋糕，此次甜點主廚祭出「爸爸的魔術帽」節慶限定蛋糕，以魔術帽、鬍子打造專屬成熟男人味，要向爸爸致敬。這款「爸爸的魔術帽」將對父親的愛製成魔術帽造型，象徵爸爸從小到大扛起家中大小事物，就像魔術師一般。

蛋糕主體以咖啡、鐵觀音、白蘭地等普遍父親喜愛的元素設計，特以氣味清香的鐵觀音慕斯糅合風味十足的咖啡蛋糕，層層堆疊咖啡慕斯與庫利，和最底層的焦糖杏仁脆片一同入口，苦甜口感帶有十足大人味。此外，魔術帽也很有料，甜點師傅使用酒香醇厚的白蘭地香緹，佐以流心咖啡庫利，切開滿滿的咖啡流沙傾瀉，非常霸氣；搭配上層的竹炭粉，層次堆疊豐富口感。7月31日前預訂付款父親節限定蛋糕或任一款慶祝系列蛋糕，並於8月4日至8日到店取貨，皆享9折優惠。「爸爸的魔術帽」6吋售價880元，9折價不到800元，頗為超值。

「Corner Bakery 63國賓麵包房」今年推出香醇濃郁的摩卡胡桃鮮奶油蛋糕與符合爸爸帥氣英姿的「帥蛋糕」。(台北國賓大飯店提供)

「帥蛋糕」濃郁奶香帶有水果的清爽，6吋售價880元。(台北國賓大飯店提供)

「Corner Bakery 63國賓麵包房」今年推出香醇濃郁的摩卡胡桃鮮奶油蛋糕與符合爸爸帥氣英姿的「帥蛋糕」，讓爸爸有個甜蜜、帥氣又別具意義的父親節。7月25日前完成預購並付清款項，可享早鳥限定9折優惠。

摩卡胡桃鮮奶油蛋糕外型也有紳士帽和翹鬍子，烘焙師嚴選日本進口咖啡粉與澳洲進口芥花油，製成咖啡海綿蛋糕；而雙夾層內餡以比利時72％巧克力焦糖胡桃搭配使用54％巧克力調製的咖啡甘納許與杏仁奶餡，最後裹上一層香濃的咖啡鮮奶油，低調內斂的外型帶有濃濃咖啡香，入口後可感受到滑順綿密的口感以及焦糖胡桃的脆口與香氣。

走簡約質感外型的「帥蛋糕」，以香草海綿蛋糕為基底，淋上香濃誘人的白巧克力醬，扎實溫潤的蛋糕體散發著浪漫迷人的巧克力香氣。主廚特選來自北海道帶有清爽細緻口感、濃郁生乳風味的十勝鮮奶油，搭配果香四溢、清涼爽口的熱帶水果內餡，酸甜的水果為濃郁奶香增添一抹清爽氣息；入口時濃郁的白巧克力包裹著濕潤且滿滿水果的蛋糕，從香氣、味蕾到餘韻，變化細緻。

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