與風災防範有關的局處首長參與防災會議之情形。（徐佑昇攝）

中颱杜蘇芮逐步逼近台灣，但由於氣象預報顯示，杜蘇芮之路線持續偏移，颱風中心恐打「擦邊球」，雖然有機會轉為強颱，但對於北台灣影響預估有限。基隆市長謝國樑25日晚間親自召開二級防災應變會議，並於晚間8時正式宣布，因基隆市於26日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，透過經基北北桃平台共識決議，明（26）日將照常上班及上課。

基隆正常上班上課！ 謝國樑親自坐鎮指揮，議員會勘防災設施。

謝國樑於25日晚間親自坐鎮召開針對杜蘇芮颱風的二級災害應變會議，會中請各局處針對本次風災的應變進行報告。各局處均表示目前已做好應變措施，以備戰風災可能危害。

不過會中有提到若在風災淹水時，清除之淤泥恐怕沒有地方放置之問題，因為環保局目前可堆置淤泥場所已爆滿，謝國樑並裁示討論。後工務處長陳耀川表示，工務處尚有處所可先暫置淤泥，但後續之處理可能還需要各局處協調，謝國樑也指示未來要積極商討應對措施。

後至晚間8時整，由謝國樑宣布北北基桃平台商議停班停課之結果，謝表示，因基隆市於明（26）日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，透過經基北北桃平台共識決議，明（26）日將照常上班及上課。而雖然正常上班上課，謝依然積極指示各局處需嚴加防範風災之損害。

基隆市議員張顥瀚（左）及市議員許睿慈（右）前往東四抽水站了解抽水設備運作情形。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議員張顥瀚（中）表示，雖然杜蘇芮颱風南移，但仍希望基市府關注各地區可能發生的積水淹水問題。市議員許睿慈（右）則表示，東四抽水站的水位都有在監控值內，也呼籲民眾務必做好防颱準備，保護自己也保護家人。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

而在備災方面，基隆市議員張顥瀚及許睿慈也前往東岸抽水站視察整備情形。張顥瀚表示，雖然杜蘇芮颱風路徑稍微向南移了一些，但他還是很關心相關防災設施的準備狀況，也希望基市府能關注基隆各地區可能發生的積水淹水現象，尤其是信五路和安瀾橋，也感謝工務處實際操作設備運行狀況，讓市民可以放心。

許睿慈則表示，基隆的信五路過去大雨易淹水，往往造成民眾的損失，因此她相當重視災害預防的相關SOP。許說，目前緊鄰的東四抽水站的水位，都有在監控值內，在稍早也進行了預先排放，雖然當下屬於退潮狀態，但還是呼籲民眾務必做好防颱準備，保護自己也保護家人。