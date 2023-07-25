隨著杜蘇芮逼近台灣，台東、綠島海岸也出現長浪。（中時新聞網YouTube）

由於中颱「杜蘇芮」外圍環流影響逐漸明顯，明（26）日東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，雨區及雨勢逐漸增大，有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部也轉為有局部短暫陣雨的天氣，氣象局表示，預測蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、台東、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風。目前氣象局已發布海上、陸上颱風警報，不過由於未達標準，各地維持正常上班上課。

氣象局分析明天各地降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，雨區及雨勢逐漸增大，有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部也轉為有局部短暫陣雨的天氣，降雨空檔逐漸減少；溫度方面，東半部雲量較多，高溫約29到33度，西半部受颱風外圍沉降影響，多數地區都容易出現34度以上高溫，其中新竹至台南及金門有機會出現36到38度極端高溫。

氣象局表示，由於颱風沉降作用，11縣市明天將出現極端高溫。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周四、周五（27日、28日）颱風及其外圍環流影響，風雨將由東往西增加，各地屬於有陣雨的天氣，周四各地都有大雨或豪雨發生的機率，尤其東部、東南部地區及南部山區有大豪雨發生的機率；周五颱風漸遠離，風雨稍趨緩，空檔逐漸增加，中南部地區仍有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局預測未來颱風動向。（翻攝自氣象局）

周六、下周日（29日、30日）花東及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二（31日至8月1日）環境吹西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。