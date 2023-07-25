財政部發布統計專題分析近年證交稅及股市概況。財政部統計處表示，證交稅稅收同步上揚至歷史新高及次高水準，今年因AI熱潮帶動，上半年日均成交值3,011億元，證交稅達845億元。

近年證券市場成交金額中，股票交易已占約7成為大宗，其中半導體類股占1/3居首；隨法規逐步鬆綁，加上分散投資概念廣被接受，與採定期定額扣款人數遽增，推升ETF商品日均成交金額，近十年增幅達10倍。

為提供避險及健全交易機制，2014年起開放當日沖銷交易，2017年為提升流動性，稅率減半、降為千分之1.5；財政部統計處表示，降稅措施實施後，當沖交易占比顯著提升，2017年當年即增至21％，並持續攀高，近年已達整體交易金額4成。

當沖實施以來，成交金額大幅增長，從2014年的1.2兆元，增至2022年的30.6兆元，八年間成長約25倍；高峰值則是落在2021年，成交金額達到47.7兆元。