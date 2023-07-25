近年受美中對抗、地緣政治角力影響，許多跨國企業將越南視為中國的替代選擇。這個東南亞崛起的製造業重鎮，雖交出轉好的經濟數據，卻遭媒體與當地企業質疑統計數據「異常」漂亮，可能是遭到官方灌水。當地外商難掩對經濟走疲的憂慮，有日商表示，景氣比2008年的雷曼危機更加嚴峻。

據越南統計總局在6月29日公布的數據，越南第2季國內生產毛額（GDP）成長4.14%，同時微幅下修第1季的經濟成長率，從先前公布的3.32%下修至3.28%。越南統計總局表示，得益於刺激國內消費的政策與持續推動的旅遊推廣活動，帶動服務業成為經濟成長的主要支柱。但渣打銀行預估越南第2季經濟成長率僅為1.5%。

據《日本經濟新聞》報導，不僅政府公布的數據遭質疑灌水，地方單位的數據也遭批不準確。像是地方聲稱遊客人數上半年暴增，當地住宿企業卻抱怨，經營困難的問題遲遲沒有獲得改善。

建築用鋼材生產企業相當沮喪，指出與第1季相比，越南的經濟形勢已進一步惡化，公司持續虧損經營，就連首都河內，許多本該建設中的大樓都處於停工狀態。

儘管企業指出，官方公布的數據與現實情況不符，但越南統計總局副局長阮忠進已跳出來「滅火」，強調統計數據的準確性，他指出，統計總局收集到的數據顯示，4至6月期間，多數產業的狀況確實比1至3月有所改善。