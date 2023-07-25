統一發票兌獎APP大當機 晚間8點恢復正常 財部致歉 21:002023/07/25 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部統一發票兌獎APP當機。 （圖／截自財政部APP、吳靜君台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部統一發票兌獎APP今日下午發生大當機事件，財政部晚間更新，APP已於晚間8點恢復正常運作，大家可前往查詢發票對獎結果。 針對此次事件，財政部將責請相關單位釐清原因並檢討應變機制，避免再次發生，再次向大家致歉，造成不便敬請見諒。 只花15元！萊爾富開出千萬發票 中獎門市在這裡 花122元就中千萬！全家開出2張特別獎發票 幸運地點曝光 小七開出4張千萬發票 72元買飲料就中獎 消費門市曝光 #財政部 #APP #統一發票 #兌獎 #大當機 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一發票兌獎APP大當機 財政部回應了 16:072023/07/25 財經 HAPPY GO結盟悠遊卡公司 擴大點金生態圈合作 19:272023/07/18 生活 擴大點金生態圈合作 HAPPY GO宣布結盟悠遊卡 16:282023/07/18 財經 智能財富科技雙引擎 永豐金證券「大戶投App」升級登場 16:022023/07/20 財經 3~4月千萬發票得主在南投信義鄉消費 鄉民掀找發票熱潮 23:272023/07/21 財經 蘋果App Store收費引不滿 1500家App開發商提告 11:382023/07/25 國際 遺產稅申報稅額試算「卡關」 最常見原因竟是這個 21:062023/07/18 財經 HAPPY GO永續教育列車啟航 首站攜手愛買推永續關懷月 16:322023/07/20 生活 金融總會提2大租稅建言 財政部：要權衡評估 18:342023/07/25 財經 好市多買iPhone「無法登入」 苦主疑非新機 客服退貨回應了 21:482023/07/16 生活 Blue Monday？ 網路申報統計 納稅人最常選「星期一」報稅 22:162023/07/20 財經 前瞻添地方財政負擔？ 財政部：已盡力協助地方財政需求 22:452023/07/24 財經 攜手愛買永續關懷 HAPP Y GO永續教育列車啟航 15:152023/07/20 財經 《財政》國有公用財產管理機關3700個 財部精簡監督 17:392023/07/17 財經 3年內可否簽訂租稅協定？ 財政部長莊翠雲：樂觀看待 15:302023/07/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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