財政部統一發票兌獎APP今日下午發生大當機事件，財政部晚間更新，APP已於晚間8點恢復正常運作，大家可前往查詢發票對獎結果。

針對此次事件，財政部將責請相關單位釐清原因並檢討應變機制，避免再次發生，再次向大家致歉，造成不便敬請見諒。

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