消失滿一個月的中國大陸外長秦剛去向揭曉，大陸全國人大常委會第四次會議25日在北京舉行。會議經表決免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命中央外事辦主任王毅為外長，國家主席習近平簽署第8號主席令。秦剛任外長僅7個月，成為中國大陸史上任期最短的外長，但他仍保留國務委員一職，未來動向待進一步觀察。69歲的王毅曾任外長十年，重返第一線。

秦剛最後一次公開露面是6月25日會見訪華的越南、斯里蘭卡外長，已經神隱1個月，包括深陷情婦、間諜等問題傳聞四起。本月11日，中國大陸外交部發言人回答記者提問時說，秦剛因「健康原因」不能出席在印尼舉行的「中國－東盟」外長會議，由王毅代替出席。近期多項外交活動也都由王毅出席。

2021年修法之後，擴大人大常委會的人事任免權，屬於大陸黨和國家領導人層級的副總理、國務委員等任免，可由人大常委會直接作出決定，無須由每年只集會一次的人大全體會議決定。而秦剛本次並未被免去國委一職。

1966年生的秦剛，在外交系統任職30多年，曾三度派駐倫敦，在中國大陸駐英大使館擔任參贊、公使等職務。他最為人熟知的是在2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，合共長達8年，也是最早一批發表尖銳言論捍衛中國大陸的外交官之一。曾以「蒼蠅碰壁」批評我前總統陳水扁的台獨言論。

2015年，他成為禮賓司司長，負責中國大陸對外活動和典禮事務，並在2018年被擢升為當時最年輕的外交部副外長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。2021年7月，接替崔天凱擔任駐美大使。不過，與自1980年代以來的歷任中國大陸駐美大使不同，秦剛並沒有與美國打交道的經驗，也沒有派駐過美國。

秦剛在美短短一年多，中美關係持續受台灣、新疆、疫情等問題而不睦，但他積極和美國商界及民間接觸，強調中美擁有巨大共同利益和共同責任，合作是唯一正確選擇。

去年10月，秦剛在中共二十大當選中央委員，年底接替王毅擔任外長，成為中國大陸60多年來最年輕外長。今年3月，又任國務委員並兼外長，躋身國家領導人，堪稱三級跳，創下官場傳奇。

秦剛在今年3月兩會，首次以外長身份亮相中外記者會，提到曾被美國媒體形容為「戰狼」，他稱「戰狼外交」一詞是話語陷阱，但若遇惡狼來襲，中國大陸外交官亦要「與狼共舞」。