延期2年的成都世大運本周五（28日）開幕，代表團選手最大團25日上午自桃園機場出發，由教育部次長林騰蛟陪同，搭乘華航商務艙及豪華經濟艙前往成都，日前陪同第一團選手出發的體育署署長鄭世忠親自在成都天府機場接機，鄭世忠努力安排後勤團隊，要讓選手無後顧之憂為成績衝刺。

鄭世忠表示，這次後勤團隊工作人數將近100名左右，包括體育署、大專體總、隊醫、物理治療師級防護員，幾位學校校長也來到成都幫忙代表團打氣，當地台商也排接機，有狀況當地台商們也承諾會全力幫忙，先遣工作團抵達成都後，盡最大努力盡快掌握整個園區的交通、設施、練習場館、訓練場館之間預約安排，以及接下來用餐抵點、比賽場館路線安排，希望幫助選手抵達後可以迅速進入備戰狀態。

鄭世忠補充，在當地交通上，主辦單位規劃快速通道，大會交通車基本上有特別通道，可以避免塞車情況，基本上前往場館車程1小時內可以抵達，隊醫也會做最完善分配，搭配防護員、物理治療師，甚至比賽地點較遠的場館，每個團隊會有一個醫護人員，選手參賽健康不是問題。

中華成都世大運代表團共有319位成員，分成5梯次出發，25日出發的66位選手，包括柔道、射擊、韻律體操、桌球、羽球、跆拳品勢、武術、網球等代表隊，24日便在大專體總安排下入住過境旅館，獲得充足睡眠再搭乘25日上午8點25分華航CI 551啟程，上午11時30分抵達成都天府機場。

鄭世忠特別感謝華航及長榮全力協助安排廣體客機，讓全數選手均能乘坐商務艙及豪華經濟艙的座位，旅途舒適自在，減少舟車勞頓之苦。