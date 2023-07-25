颱風「杜蘇芮」來勢洶洶！線上購物平台紛紛成立防颱專區備戰，同時祭出優惠，讓消費者輕鬆準備防颱工作所需的物品又能顧荷包。

momo購物「好媽媽」無添加水煮鮪魚6罐組，優惠價185元。（momo購物提供／古明弘台北傳真）

樂天市場KiKi椒麻拌麵，原價50元，特價29元。（樂天市場提供／古明弘台北傳真）

momo購物網發現，近3日（7月22日至7月24日）站上防颱相關搜尋量直逼25萬。momo為啟動「防颱專區」集結颱風天必備雨具、泡麵乾糧、箱裝水飲、緊急照明、災後清潔等用品5折起，讓民眾在家安心選購防颱備品。

樂天市場環保高科技防水沙包，原價250元，特價99元。（樂天市場提供／古明弘台北傳真）

樂天市場IRIS OHYAMA防災包，原價2228元，特價2044元。（樂天市場提供／古明弘台北傳真）

樂天市場開設「防颱防災專區」，集合超過百款颱風天必備物資，包含雨具、避難包及便利的飲水美食等，祭出最低4折起的優惠，讓消費者輕鬆防颱不煩惱。樂天市場表示，颱風來襲，近一周相關防颱物資乾貨，如「泡麵」、「拌麵」、「冷凍食品」、「調理包」等，搜尋量相較前月增加一倍，整體銷量也有7成的提升。

搭配站上「樂天仲夏週年慶」活動，7月31日前，指定店家領券最高現折300元，單筆消費滿3000再賺10%回饋，此外，單筆消費滿199元並選擇「萊爾富門市取貨」更可享有0元免運優惠。

另外，樂天市場也觀察到消費者防災意識提高，防災相關商品買氣有增加趨勢，同步在專區集結各式防災組合包，一包即能備齊一切所需。日本IRIS OHYAMA防災包內含多達33種天災發生時所需物品，包括雨衣、LED照明燈、衛生用品等皆能一次備足。YASCO昭惠保健箱急救箱包含各種醫材所需，在發生災害時迅速補給急救。環保高科技防水沙包為能夠阻水的環保商品，淹水、下雨、水災皆可使用，只需幾分鐘即可吸收多餘水分，解決淹水問題。