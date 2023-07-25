⚡️Video of a firefighting plane crashing on the Greek island of Euboea a short while ago pic.twitter.com/e2P3FlgPRQ — War Monitor (@WarMonitors) July 25, 2023

近日持續對抗熱浪與野火的希臘，周二（25日）傳來不幸的消息。一架在雅典附近一座島嶼救火的消防飛機，當天在島上失事墜毀。

綜合美聯社、路透社報導，希臘消防當局說明，位於境內南部的全國第2大島艾維亞（Evia）島上城鎮卡利斯多斯（Karystos），週二當天有一架消防飛機墜毀。卡利斯多斯鎮當地正有野火持續肆虐當中。

根據希臘國家電視台ERT畫面顯示，這架飛機低空飛行途中消失於峽谷範圍，不久之後就冒出一團火球。希臘當局暫時沒有提供這場墜機事故的傷亡人數等進一步資訊。

希臘目前正逢今夏連續第三波熱浪襲擊，部分地區氣溫已飆破攝氏40度。此前當局已多次就野火威脅針對民眾執行夜間疏散。

歐盟已從10個成員國調度至少500名消防員、100輛汽車和7架飛機伸援，土耳其、以色列、埃及等國也派員加入滅火。希臘氣候危機暨民防部長齊齊利亞斯（Vassilis Kikilias）說：「第12了，我們在高溫、強風等極端條件下，持續於好幾十處森林火災前線奮戰不懈......希臘消防局已撲滅500多起野火，每天超過50起。」