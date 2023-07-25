國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今接受專訪時，點名立委參選人羅智強高喊「政黨輪替大聯盟」傷害士氣，更批評羅「看不起他在最安全的地方（選區）搞把戲」。對此，資深媒體人陳揮文25日就表示，「請金小刀閉嘴，在侯友宜的民調拉起來之前，你有什麼資格講話？」許多網友聽完更是直呼「針針見血」，引發討論。

陳揮文25日在政論節目《新聞大白話》中表示，「你有看到民眾黨和民進黨有什麼紛擾嗎？沒有吧，民進黨有沒有人說要換賴清德？民眾黨有沒有人說要換柯文哲？像金小刀，你有看到哪個操盤的會自己出來接受專訪嗎？你是負責幫侯友宜選戰操盤的，然後你很喜歡上電視、上媒體，你有什麼毛病嗎？」

陳揮文更接著指出，「那為什麼國民黨會亂七八糟呢？國民黨輸的話是剛好而已，那這四年來你們國民黨改了什麼？我們為什麼要投給你？你沒有改革然後亂七八糟的各地放炮，我們為什麼要支持呢？簡直莫名其妙，然後現在就說我要下架民進黨、重返執政，憑什麼？選民欠你嗎？」

陳揮文最後更說，「國民黨是最大的黨欸，應該是柯文哲來求你、郭台銘來拜託你才對，怎麼會是你去找他們呢？不要再講什麼非綠大聯盟、執政大聯盟，請金小刀閉嘴，在侯友宜的民調拉起來之前，你有什麼資格講話？你不是要操盤嗎？民調這麼爛你還好意思出來，不要再講那些亂七八糟，沒有人要聽，也沒有人對你們國民黨的宮鬥劇有興趣，夠了」。

許多網友聽完陳揮文的一席話，紛紛留言表示「陳揮文說出大家的心聲、恨鐵不成鋼。國民黨加油吧！」、「揮文講的真好，針針見血」、「揮文真讚，講的對」、「揮文哥、肺腑之言、感動！」、「陳揮文很棒，給你100分，愛之深，責之切，真正的愛國人士」、「陳揮文的言論、有禮、國民黨恨鐵不成鋼，加油」。