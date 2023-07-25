屏縣府預計年底建置自動判斷人潮警示系統，緩解人潮擁擠問題。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府預計年底建置自動判斷人潮警示系統，緩解人潮擁擠問題。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東離島小琉球旅遊夯，平均每年遊客量破百萬人次，每逢連假更是天天破萬人次登島，而遊客爆量不僅造成小島承載量疑慮，也令人感覺不到旅遊品質，對此，縣府預計年底在東港、鹽埔2候船室裝設人潮警示板，盼藉此緩解人潮擁擠問題。

屏縣府指出，小琉球的遊客每年平均都有破百萬人次，尤其遇上連假時，更會單天湧入破萬人次，但爆量的遊客也衍生不少亂象，而且還有小島承載負荷量的問題，加上人多雜亂，旅遊品質也不好，因此盼藉建置自動判斷人潮警示系統，緩解人潮擁擠問題。

縣府表示，自動判斷人潮警示系統預計年底設置，除在東港及鹽埔漁港侯船區安裝LED看板，同步顯示小琉球登島人潮，讓民眾即時了解該資訊外，也將於屏東旅遊網與屏東GO好玩APP上呈現人潮燈號畫面、停車場資訊、周邊交通及即時影像等資訊，提供民眾出遊前查詢。

縣府說，人潮燈號預計將分為3個區間，1萬人以下屬舒適、呈綠燈，1萬至1萬5000人屬略擠、呈黃燈，1萬5000人以上屬擁擠，呈紅燈，將以柔性方式管制進入。