前聯合國安全理事會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）表示，中國大陸將主宰本世紀。任何對中國大陸採取所謂的「遏制政策」將失敗，由於美國對於這場2超級大國之間的「競爭」傾向採取軍事手段，這將使其他國家疏離美國，他還詳細解釋說，中國大陸、印度和東協（ASEAN）將成為世界經濟的「增長引擎」。馬凱碩更強調：「本世紀將是亞洲的世紀」。

Singaporean diplomat,author and geopolitical consultant Kishore Mahbubani sheds light on the changing global dynamics.



Despite American efforts, China's influence grows as many nations remain neutral in the

US-China contest.



Fed up with the dictates coming from Washington

🤮🤮 pic.twitter.com/RJjZMqxCq1 — Richard (@ricwe123) July 21, 2023

綜合區塊鏈專業媒體Bitcoin.com、《環球時報》（Global Times）25日報導，新加坡前外交官、知名學者馬凱碩表示，中國大陸和其他亞洲國家將主宰21世紀。由中國大陸、印度和東協國家組成的地區集團，將在未來十年內成為世界上成長最快的經濟體。

根據他的解釋，美國正試圖通過不斷抹黑亞洲經濟狀況來壓制亞洲的崛起，忽視了亞洲在過去20年間的增長。

他們總是不斷地告訴你一些故事 - 關於亞洲為何失敗，關於中國的經濟增長已經結束，關於亞洲國家將繼續互相爭斗。他們只會告訴你有關於亞洲的負面消息

馬凱碩解釋說，包括全球南方國家（Global South）和一些歐洲國家在內，已經有幾個國家理解這個即將來臨的新世界秩序。然而，美國內部卻不願接受這個事實。

馬凱碩認為，21世紀的戰場將建立在經濟增長而非各國軍事實力的基礎上。這就是為什麼他指出美國最近在中東的軍事擴張是一個錯誤，因為這2個國家之間的「競爭」將在經濟領域解決。

他也認為美國對於中國大陸所謂的「遏制政策」（又稱de-risking）將會失敗，

美國希望相信20世紀是美國的世紀，21世紀也應該是美國的世紀，但這是非常不切實際的想法。美國的世紀已經結束，亞洲的世紀正在來臨

馬凱碩認為這項政策還將促使美國「與世界其他地區疏遠」，並將美國退出跨太平洋夥伴關係協定視為一個「糟糕的決定」。