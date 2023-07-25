山丹大佛寺火災

位於大陸甘肅省張掖市山丹縣的國家4A級旅遊景區——山丹大佛寺於7月24日淩晨失火，當地立即組織力量進行撲救後，於10時左右基本撲滅所有明火。據陸媒報導，山丹大佛寺大佛殿在火災中全毀，無人員傷亡，令人驚奇的是，建於北魏時期被列為文物保護單位的大佛遺址躲過一劫，保存完好，未受火災影響。

據《光明網》報導，甘肅省山丹縣大佛寺大佛殿建成於1998年，與縣級文物保護單位、建於北魏時期的山丹大佛遺址相鄰。雖然火災造成做為觀光景點的大佛殿損毀，但縣級文物保護單位大佛遺址未受火災影響，保存完好。

被大陸列為國家A4級旅遊景區的山丹大佛寺24日失火，主殿全毀。圖為大佛寺主殿。（圖／微博@張掖政協）

山丹縣大佛遺址位於清泉鎮清泉村西側5公里處瞭高山下，現殘存原大佛寺的南北兩道斜坡（墁道）版築牆體，1989年8月19日公佈為縣級文物保護單位。該大佛遺址始建於北魏時期，歷史上曾經歷多次損毀記錄。

甘肅省張掖市山丹縣委宣傳部7月25日通報稱，正在維修施工的山丹縣大佛寺大佛殿於7月24日4時許發生火災，市、縣立即組織力量進行撲救，截至24日上午10時，明火已撲滅，未造成人員傷亡。火災原因正在調查。