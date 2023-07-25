移民署長鐘景琨（圖中）親自下場與培育營的學員互動。（張志康攝）

為讓國內的新住民子女能夠更認識自己及台灣這片土地，內政部移民署舉辦了「新住民子女多元文化在地創生培育營」，25日晚間在國立海科館透過多元文化特色餐點饗宴，讓所有參與的成員，感受多元文化的魅力。

這場為期5天4夜的培育營活動，25日是第二天行程，除帶領學員參訪基隆市委託行，並以海廢創作手工藝品等，晚間則在國立海洋科技博物館，舉辦多元文化特色餐點饗宴。

現場準備了越式滷肉、泰式涼拌海鮮、肉骨茶排骨湯、印尼芋香椰汁西米露、日式抹茶蛋糕、飛魚卵香腸等，移民署長鐘景琨還乾脆下場與學員們互動，閉上眼睛逐一品嚐，猜出各種異國風情料理後，由學員們說明美食特色。

鐘景琨說，今年的新住民子女多元文化在地創生培育營，除聚焦在地創生、多元文化、創新簡報製作及舞台魅力表達外，也安排基隆在地創生知名團隊經驗分享。一系列的活動中，進行實際案例參訪，瞭解地方創生精髓，期望學員們發揮創意，運用所學所見，結合多元文化背景，發掘在地生命故事，打造具特色的「在地1日輕旅行地圖」。

另一方面，這次的活動也邀請學員藉由深度交流在地老建築創生新靈魂，如舊漁會大樓、舊正濱派出所等轉型典範，期待新住民子女善用母國特色，發揮創意將所見所聞融合台灣風情，激盪更豐富的文化火花，讓台灣創生文化更添驚豔。

以這次參加培育營的18歲學員李曼菲來說，她母親來自中國大陸，父親是台灣人，高中念1學期後，自認嚮往自由且興趣廣泛，便選擇在家自學。但正因她選擇在家自學，便選擇參加這次培育營，培養團隊合作默契，補充自己不足之處，此外，她最近正準備接觸地方創生，因而決定報名培育營，未來則想從事活動企畫方面工作。

李曼菲說，培育營活動第2天參訪基隆市委託行，看到街區過往發展樣貌，也藉此傳承在地文化，她覺得很酷、很有意義，讓學員們瞭解基隆市的歷史脈絡，也感謝移民署舉辦培育營。