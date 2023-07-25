前美國陸戰隊飛行員丹尼爾‧杜甘（Daniel Duggan），因幫助訓練大陸戰鬥機飛行員而遭到逮補，美國政府正在尋求引渡他，現在澳洲法院正在開庭。他聲稱自己非常冤枉，他所有教學都是合法的，符合國際民航標準，並且完全不是機密。

衛報(The Guardian)報導，現年54歲的杜甘，是官拜少校的美國海軍陸戰隊飛行員，後舉家移澳洲並入籍，他在去年10月，應美國政府的要求被逮捕，罪名是十多年前，他在南非的飛行學校訓練中國大陸戰鬥機飛行員，其他的罪名還包括走私武器、洗錢。

由於這些指控都是美國方面提出，而且杜甘在澳洲並沒有犯罪紀錄，他在世界任何地方也都沒有犯罪記錄，所以澳洲的法院無法定他的罪，現在正在討論是該該移交給美國。

如果在美國被定罪，這位6個孩子的父親，可能面臨 60 年的監禁。目前杜甘與他的家人們正要求澳洲法院不可以把自己的公民交出去。杜甘目前已被拘留277 天，並被列為高敏感囚犯，家屬很難探視他。

杜甘從美國陸戰隊辭職後，前往南非試飛學院（TFASA）任教，據該單位表示，他們有嚴格的協議和行為準則，以確保不會涉及安全機密，教材都是國際民航標準材料，或者是客戶所提供。TFASA的發言人表示：「10年前，杜甘完成了課程之後， TFASA 就與他沒有任何聯系。」

今年三月，澳洲情報和安全局（IGIS）對杜甘的持續監禁和被捕情況展開正式調查，他的律師布雷特•沃克 (Bret Walker SC)主張，在 IGIS 調查期間，法院就應該暫停他的引渡美國程序。

如果這一論點獲得法院同意，杜甘的法律團將為他申請保釋。

杜甘接受澳洲廣播公司訪問時表示，「我拒絕認罪，我沒有做錯任何事。」

他說，他在TFASA時，所訓練的飛行員不是中國大陸的軍人，而是民間試飛員。杜甘還重申，如果他被引渡，他會遭到不公正的對待，因為對美國司法系統不抱任何信心。

星期二，杜甘的的妻子與6名子女在站在法庭外手舉標語，呼籲法庭釋放杜甘。他的妻子薩芙琳‧杜甘 (Saffrine Duggan)說：「我們很害怕這樣不公正的事情會發生在澳洲，每個澳洲人都應該關心，如果會發生在我丈夫身上，那各位也可能是下一個受害者。」