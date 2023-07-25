開車過斑馬線不讓行人，駕駛恐怕會被罰6千元，交通新制上路後，引發用路人熱烈討論，近日網路上更瘋傳一張罰單，一名路人站在分隔島上，駕駛依照綠燈號誌前進，結果竟然遭罰6千元，畫面曝光後，網友罵聲不斷，「這樣要怎麼開車啦」、「真的很X腰」，而台南市交通警察大隊也緊急做出回應。

一名路人站在分隔島上等紅綠燈，未料路過的轎車竟因此被罰6千元。（圖／爆廢1公社）

原PO在臉書社團《爆廢1公社》分享一張罰單照片，事發時間為7月8日早上9時許，地點位於台南中西區南門路與健康路口，一輛紅色小轎車的駕駛遭到舉發，理由是駕駛汽車行經行人穿越道，有行人穿越時，「不暫停讓行人先行通過」，需繳交6千元罰金。

舉發的採證照片中，有一名行人站在分隔島上，一台紅色小轎車行駛在內線，向前直行越過斑馬線，而另一方向還有不少機車停在待轉格內，可見紅色小轎車是綠燈行駛，並沒有闖紅燈。原PO對此感到氣憤，直說：「現在連行人在分隔島等紅燈穿越馬路都要讓了？這意思就是要所有車停下來等追撞，或者叫行人闖紅燈出去被撞死了」。

貼文一出，讓許多網友覺得傻眼，紛紛留言，「好扯，行人那向是紅燈啊，人家想在中間等綠燈再過較安全，為何處罰綠燈直行的車輛」、「智障交通部，真的很X腰」、「警察業績就靠它了，派一個人站在那邊。抓不完」、「行人號誌燈可以都拆一拆了啦」、「很有事…矯枉過正」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台南市交通警察大隊的最新回應指出，此路口是科技執法，經查發現，此案是行人通行時，疑似未能在綠燈時內通過斑馬線，導致系統判讀錯誤，已修正並優化系統判讀規則，將主動行文交通事件裁決中心撤銷。