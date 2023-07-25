香港女子團體Twins成員阿嬌(鍾欣潼)2020年與「醫界王陽明」賴弘國離婚後，專心耕耘演藝事業，然而容易忽胖忽瘦的體質屢屢招來關注，最近登上陸綜節目，被要求站上豬磅秤量體重，讓本人嚇得要求保密，真實體重究竟多少隨即引發網友好奇。

阿嬌近來錄製大陸綜藝節目《聽說很好吃》時，身穿牛仔襯衫跟短裙內搭粉紅色背心，腳下則踩著駝色長靴，造型青春、洋溢。但節目錄製前就準備好豬磅秤讓阿嬌站上去量體重，讓她不自覺摸了好幾次肚子，似乎怕小腹肉被發現，於是深呼吸縮肚量體重，實際測量後，臉上更是寫滿無奈，直呼：「不要報！我會受不了。」然而仔細一看，能看出阿嬌的臉蛋圓潤與過去瘦身時仍有些差異。

不過這段畫面並不清晰，看不清楚秤的刻度，因此未能得知體重，然而網友認為阿嬌的表情跟反應非常有趣，驚呼：「哈哈哈，一聽到要量體重，瞬間捂住小肚子上的肉」、「我家寶貝好可愛，所以體重數字是多少，請偷偷告訴我」、「不要報的反應太真實了。」

過去阿嬌曾為了拍戲增胖，一天吃5頓飯，還吃到吐，以這副模樣登上綜藝節目，可見精緻下顎線消失無蹤，甚至被嘲笑「胖到沒脖子」，根據陸媒報導，當時體重暴增18公斤，不過後來瘦身下又重回巔峰，讓粉絲很好奇瘦身秘訣。事實上，阿嬌曾分享瘦身有3招，包括運動、戒掉澱粉及糖粉、藉維他命補充營養，並擬定下一階段的目標是練出馬甲線，不過她也提醒：「先強壯了自己才是王道」，鼓勵所有粉絲持之以恆。