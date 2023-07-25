根據外媒《金融時報》24日的報導中指出，有台灣國防官員擔憂，現在北京正採取的所謂「切香腸」（salami-slicing）策略，想慢慢改變台海的現狀，導致最後台灣喪失自衛的能力。對此，前空軍副司令張延廷25日就表示，「今年我判斷共機擾台會超過3000架次，可能不只是切香腸，是切臘肉，整塊拿去了，可能有這個狀況」，引發討論。

張延廷25日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我認為台灣沒有準備好，我們看共機擾台從2021年的961架次，到2022年的1732架次，一直到今年，我判斷會超過3000架次，可能不只是切香腸，是切臘肉，整塊拿去了，可能有這個狀況」，張延廷坦言，「我們看出現在台灣自己戰略退卻、委屈求全、卑躬屈膝，來換取和平，都已經到我們的鄰接區了，是肉眼都可以看得到了」。

張延廷更舉出四點，首先是「中共戰機的架次越來越多」，張延廷直言，「這對台灣的壓力會越來越大，現在我們沒有戰機飛到海峽中線，海峽中線整個讓出去，這整塊臘肉切出去」；再來「中共戰機的機型越來越多」，除了戰鬥機之外，還包含大量無人機，有人的戰機搭配無人的戰機，變成非常多元；第三是「距離越來越近」，現在到了台灣的鄰接區，最後只剩下領空線，另外一個從西南空域到東南空域，形成整個戰略包圍」。

最後，張延廷認為「中共情蒐」是重點，他們的無人機全部沒有掛武裝，全部是偵察裝備，電子光學相機、合成孔徑雷達，也包括採收雷達頻譜都收進去，完全即時傳輸，不用帶回去再分析，直接就傳輸過去了，這就是做戰場經營。張延廷強調，「我認為我們在這一方面，用兵上是不是要更積極一些，這樣才能給國民在安全感上有更好的依託跟依賴」。