美女主播吳宇舒與媒體人朱凱翔於2013年結婚，今年3月宣布肚皮有喜，並於昨(24)日晚間誕下一女，並由丈夫代為發聲，向大眾宣布這則喜訊。而今(25)日稍早，吳宇舒也在社群上曬出「母女合照」，讓網友紛紛留言祝賀。

吳宇舒今年3月宣布肚皮有喜，不過即使是懷孕，也依然堅守在工作岡位，直到近期才專心待在家中待產，暫別主播工作，而昨晚其丈夫朱凱翔透過臉書粉絲專頁「不演了新聞台」，寫下：「謝謝大家，母女均安。」向大眾們分享吳宇舒生女的喜訊，讓不少網友紛紛送上祝福。

此外，今日稍早，吳宇舒也在臉書上更新一則貼文，寫下：「Ellie歡迎來到這個世界。」同時一併曬出多張「母女合照」，畫面中可見吳宇舒小心翼翼地抱著女兒，也一併曝光愛女的可愛臉蛋以及稚嫩小腳，既甜蜜又溫馨的畫面讓不少網友留言表示：「櫻桃小嘴太迷人了」、「恭喜恭喜」、「好可愛小Baby，恭喜主播當媽咪。」

事實上，吳宇舒懷孕9個月時曾在社群上曬出工作花絮照，表示：「上班最後倒數幾天，這樣好像看不出巨肚吼。」而照片中的她，穿著套裝、黑裙、臉上畫著主播妝容，身材一點也看不出是懷孕9個月左右的孕婦，讓網友相當驚訝。對此，吳宇舒也回應：「假象！假象」、「可能我的臉沒什麼胖到？（謝天謝地）。」