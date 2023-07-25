斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）今天表示，他因為低頭滑手機摔倒，頭部受到輕傷，被迫取消前往中國的官方訪問行程，待在家中休養。

路透社報導，中國駐斐濟大使館今早宣布此次訪問，稱拉布卡將與中國國家主席習近平一起出席在成都舉行的世界大學運動會（World University Games）開幕式。

不過，去年12月當選總理的拉布卡表示，他因低頭滑手機，在樓梯上摔倒，導致頭部受傷，因此被迫取消訪問。

斐濟總理拉布卡因低頭滑手機摔倒，頭部受傷，訪中行程取消。

在上傳臉書（Facebook）的影片中，拉布卡的襯衫上有斑斑血跡，他說：「我剛從醫院回來，因為今天早上發生的小意外，我頭頂上有個包紮好的傷口。」

「我必須通知中方，我無法參加明晚的行程」，他還說希望未來可以再度受邀前往中國。

拉布卡的出訪計畫適逢中國大力推動與太平洋島國的安全和貿易關係，以與美國及其盟國競爭。

拉布卡上月表示，他正在重新審查前政府10年前與中國簽署的警務合作協議，並考慮是否將其徹底取消。