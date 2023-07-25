在以色列國會周一（24日）通過了一項爭議性司法改革法案，即限制最高法院推翻政府決定的能力後，以色列前總理歐麥特（Ehud Olmert）表示，以色列即將陷入內戰。

據《耶路撒冷郵報》周一（25日）報導，以色列國內許多人都對現任總理尼坦雅胡政府所推行的司法改革表示不滿。最近幾周，數十萬以色列民眾走上街頭抗議，數千名以色列國防軍預備役威脅拒絕服兵役。司法改革法案通過後，以色列醫護人員罷工也走上街頭抗議。

對於此事，歐麥特在接受英國《第四台新聞》（Channel 4 News）採訪時說，「這是一種威脅，這是一個嚴重的威脅。這種情況以前從未發生過，我們現在即將陷入內戰。」

歐麥特說，「我的意思是，（目前的）非暴力反抗對國家的穩定、政府的執政能力以及大部分以色列民眾的服從，都可能產生影響。」他補充說，非暴力反抗是針對「一個被大部分民眾視為非法的政府。（該）政府的決定威脅到了以色列民主的基礎，這不是我們能夠接受或容忍的。」

然而，《第四台新聞》在推特上發布的歐麥特受訪影片，底下有許多評論對歐麥特的言論不以為然。有評論說，「這個老人是個被定罪的罪犯，他因為收賄而入獄！收受現金賄賂，你相信這樣一個人嗎？」其他評論同樣抨擊這位以色列前總理的犯罪前科。

2009年初，歐麥特身涉腐敗指控，被迫辭去總理職務。2014年5月，特拉維夫地方法院認定歐麥特在擔任耶路撒冷市長期間，接受開發商賄賂，強推一項有爭議的地產項目，以受賄罪判處其入獄6年。2015年12月，以色列最高法院將其刑期減為18個月。 2016年2月，耶路撒冷地方法院認定，歐麥特還犯有妨礙司法公正罪，追加1個月刑期。