美國超級英雄動畫電影《忍者龜：變種大亂鬥》以原創故事敘述4隻專門打擊犯罪的忍者龜如何保衛紐約市的街頭和下水道，找來蘿絲拜恩、巨星馬龍、保羅路德以及成龍等多位巨星聲演。對於畫風也絲毫不馬虎，這次製作該片的一個關鍵考量因素就是要回到忍者龜的根源，視覺特效總監馬修魯塞爾說：「為了製作這部電影，我們回到了源頭，回到了漫畫。導演傑夫洛希望能呈現手繪漫畫的感覺。」

在《忍者龜：變種大亂鬥》電影形式和風格方面，製作團隊選擇了一種自由不羈的青少年畫風。角色材質總監安克萊兒勒胡說：「還記得你在青少年時期，上課無聊在筆記本邊緣亂塗亂畫嗎？那就是我們要的風格。在那時，你的角色沒有結構，一切都不對稱，沒有什麼是完美的。」這種風格給了動畫師極大的自由，但也為他們帶來了巨大的挑戰，要求他們盡量不要做到完美。安克萊兒勒胡表示：「一開始，傑夫洛最常給的評語是『看起來太CG了。』我們必須突破這一點。」

角色動畫總監賈克戴格爾則補充：「對於像電腦這樣僵化制式的東西，你要怎麼創造出原始又自然的效果？那就是移除『動畫』的所有痕跡。」而動畫的另一個規則是，為了更容易製作，角色設計通常是對稱的。這個既定的概念也被拋棄了，因為對一部致力於打破規則的電影來說，那樣太無懈可擊了。賈克戴格爾說：「當你可以把角色從正中間剖開產生鏡像時，電腦做得比較好。但在這部電影中，沒有一個角色是對稱的。」

最重要的是，導演傑夫洛對他的團隊有一個基本要求，他說：「如果你以前看過，就做點不一樣的。」因此每個工作人員都必須拋開以前在藝術學校學到的東西，讓作品重寫所有規則。

角色外觀是首席角色設計師伍德羅懷特的作品，並由亞沙卡賽和設計團隊轉化為我們在螢幕上看到的模樣。伍德羅懷特還記得當初他畫了變種疣豬咆勃和犀牛搖滾萬歲這2個經典壞蛋給傑夫洛看。伍德羅懷特表示：「傑夫洛看了之後說：『太完美了！這就是他們在電影中的樣子！』結果真的就這樣呈現出來。這種事以前從來沒有發生過。我最初畫的作品被原封不動的搬上大銀幕…他們的比例非常奇怪，歪歪扭扭的。」

《忍者龜：變種大亂鬥》將於8月4日在台上映。