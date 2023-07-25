民航局表示，明日國內線航班共取消42架次。

明日國內線航班異動情況：立榮航空取消：北-東B7-8725、8727、8726、8728等4架次；華信航空取消北-東AE393、395、394、396；中-花AE731、732；高-花AE7931、7932；高-澎AE347、349、351、348、350、352 高-金AE309、310等16架次；德安航空東線（蘭嶼16架次、綠島6架次）取消，西線（七美、望安）視天候狀況而定。

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