南韓氣質女神孫藝真去年3月和玄彬結婚後，同年11月底迎來寶貝兒子誕生，今（25日）她罕見曬出兒子小手照與萌寵對比，超可愛模樣讓網友看了都融化，連好友李珉廷都留言「Yejin son’s hand」。

孫藝真今在IG曬出一張對比照，圖中是嬰兒小手和萌寵的小手排在一起，同樣肉肉的模樣相似度超高，即使她沒留下任何文字註解，但大家也猜測就是她8個月大兒子「小豆子」的小手照，而孫藝真罕見曬娃的舉動，也引起網友熱議，大家也期待下次能看到寶寶的正面照。

孫藝真日前受邀拍攝時尚雜誌，24日官方釋出拍攝花絮，換上多套造型的她，露出平坦蠻腰和纖細長腿，產後迅速恢復好身材，360度零死角美貌，驚艷不少人，「最漂亮的媽咪」、「根本還是少女啊」、「完全看不出年紀」。

孫藝真產後迅速恢復身材。（圖／取自harpersbazaarkorea的IG）

因合作夯劇《愛的迫降》而假戲真做進而結婚的孫藝真、玄彬，年初時傳出婚變，遭南韓YouTuber爆料因玄彬賭博而協議離婚，對此，玄彬和孫藝真經紀公司都嚴正否認，並表示將蒐集網路謠言資料後採取法律行動，孫藝真也曬出兩人結婚照，慶祝結婚1周年，用行動打破謠言。